Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Невеле

16:11, 22 июня 2026, ПАИ

В Невеле на улице Гвардейской у дома № 44 столкнулись Lada Largus и Dodge. После чего последний протаранил автомобиль Renault, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX













В результате ДТП пострадал водитель Lada. Он госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительным данным, водитель Dodge находился в состоянии опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.