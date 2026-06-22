Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Невеле
В Невеле на улице Гвардейской у дома № 44 столкнулись Lada Largus и Dodge. После чего последний протаранил автомобиль Renault, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате ДТП пострадал водитель Lada. Он госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительным данным, водитель Dodge находился в состоянии опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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