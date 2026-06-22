КамАЗ и тепловоз столкнулись на переезде в Псковском районе

17:21, 22 июня 2026, ПАИ

На железнодорожном переезде в Псковском районе у деревни Соловьи автомобиль КамАЗ-манипулятор столкнулся с тепловозом без состава, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



















Произошло возгорание, которое прибывшие пожарные подразделения локализовали и ликвидировали.

В результате происшествия пострадал 43-летний водитель КамАЗа. Мужчину госпитализировали. Машинист тепловоза травм не получил.

На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции, спасатели АСС и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.