КамАЗ и тепловоз столкнулись на переезде в Псковском районе
На железнодорожном переезде в Псковском районе у деревни Соловьи автомобиль КамАЗ-манипулятор столкнулся с тепловозом без состава, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Произошло возгорание, которое прибывшие пожарные подразделения локализовали и ликвидировали.
В результате происшествия пострадал 43-летний водитель КамАЗа. Мужчину госпитализировали. Машинист тепловоза травм не получил.
На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции, спасатели АСС и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.