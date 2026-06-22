Догазификацию завершили в пыталовской деревне Вышгородок

18:00, 22 июня 2026, ПАИ

Газопровод протяжённостью 2,1 километра для догазификации 29 домовладений в деревне Вышгородок Пыталовского района ввели в эксплуатацию специалисты компании «Газпром газораспределение Псков». Первые два дома уже подключили к новым сетям, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.



Фото: пресс-служба компании «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба компании «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба компании «Газпром газораспределение Псков»





Как отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, газификация участка за автомобильной дорогой и рекой стала возможной благодаря президентской программе. Жители активно заключают комплексные договоры, в рамках которых компания строит сети до границ и в границах участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки.

Всего за время реализации программы в Вышгородке построено 5,25 километра газопроводов для подключения 68 домовладений, 17 из которых уже пользуются сетевым газом.