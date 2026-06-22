Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области обследовали почти 20 тысяч гектаров сельхозземель с помощью приложения «Инспектор»

С начала 2026 года по состоянию на 22 июня специалисты обследовали с помощью мобильного приложения «Инспектор» 19,4 тысячи гектаров земель в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На 18,7 тысячи гектаров выявили нарушения земельного законодательства России, правообладатели сельхозугодий получили 31 предписание.

В частности, в начале июня 2026 года с помощью мобильного приложения «Инспектор» выполнены контрольные (надзорные) мероприятия на двух земельных участках сельхозназначения в Опочецком округе. Установлено, что суммарная площадь участков, зарастающих древесно-кустарниковой растительностью и не использующихся для сельскохозяйственного производства, составляет 15,4 гектара.

Правообладателям земель объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






22 июня 2026

Мемориальную доску открыли выпускнику Вернявинской школе в Палкинском районе
22 июня 2026

На площади Ленина в Пскове завершили устройство клумбы
22 июня 2026

Псковичей приглашают в летнюю школу «Кино и люди» арт-кластера «Таврида»
22 июня 2026

Как помочь организму справиться с перепадами температуры, рассказала врач
22 июня 2026

В Порховском округе открыли мемориальную доску в память о князе Андрее Гагарине
22 июня 2026

В Себежском округе похоронили останки погибших в годы Великой Отечественной войны
22 июня 2026

75-летняя псковичка написала ЕГЭ по химии
22 июня 2026

В Псковской области обследовали почти 20 тысяч гектаров сельхозземель с помощью приложения «Инспектор»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...