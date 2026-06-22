В Псковской области обследовали почти 20 тысяч гектаров сельхозземель с помощью приложения «Инспектор»

18:22, 22 июня 2026, ПАИ

С начала 2026 года по состоянию на 22 июня специалисты обследовали с помощью мобильного приложения «Инспектор» 19,4 тысячи гектаров земель в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На 18,7 тысячи гектаров выявили нарушения земельного законодательства России, правообладатели сельхозугодий получили 31 предписание.

В частности, в начале июня 2026 года с помощью мобильного приложения «Инспектор» выполнены контрольные (надзорные) мероприятия на двух земельных участках сельхозназначения в Опочецком округе. Установлено, что суммарная площадь участков, зарастающих древесно-кустарниковой растительностью и не использующихся для сельскохозяйственного производства, составляет 15,4 гектара.

Правообладателям земель объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством.