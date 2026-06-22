75-летняя псковичка написала ЕГЭ по химии

18:41, 22 июня 2026, ПАИ

В Псковской области состоялся дополнительный день сдачи единого государственного экзамена. Среди 187 прошедших испытание была учитель химии Екатерина Михолап, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

Муж Екатерины – военнослужащий, поэтому за годы совместной жизни семья сменила не один город. Когда дети выросли, они предложили родителям переехать в Псков. Так Екатерина с супругом оказались на Псковской земле.

«В этом году я отмечаю сразу два юбилея: свои 75 лет и 50 лет свадьбы. Поэтому решила сделать себе подарок и сдать ЕГЭ! Я сдавала экзамены только в школе и университете, а ЕГЭ никогда не сдавала. Хотелось узнать, как он проходит и буду ли я волноваться», – рассказала педагог.

Сейчас Екатерина Михолап работает репетитором. Учитель отметила, что задания на экзамене полностью оправдали ожидания и соответствовали школьному курсу.

Результаты станут известны не позднее 3 июля.