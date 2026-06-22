В Порховском округе открыли мемориальную доску в память о князе Андрее Гагарине

19:22, 22 июня 2026, ПАИ

В усадьбе «Холомки» в Порховском округе торжественно открыли мемориальную доску в память о российском учёном и изобретателе, первом директоре Политехнического института князе Андрее Гагарине. Мероприятие приурочено к 170-летию князя Гагарина (1855–1921) и к 230-летию храма Вознесения Господня в селе Бельское Устье, у стен которого похоронен князь. Освещение мемориальной доски совершил митрополит Псковский и Порховской Матфей, сообщили ПАИ в пресс-службе СПбПУ.



Фото: Пресс-служба Петербургского Политеха



Фото: Пресс-служба Петербургского Политеха



Фото: Пресс-служба Петербургского Политеха





Мемориальная доска изготовлена из мрамора и установлена по согласовании с министерством культурного наследия Псковской области. Надпись на ней гласит: «Здесь с 1912 по 1920 год жил и работал выдающийся русский учёный и изобретатель, первый директор Санкт-Петербургского политехнического института, князь Андрей Григорьевич Гагарин». В этот период Гагарин проектировал и строил усадьбу, постоянно жил в ней вместе с семьёй и занимался научными исследованиями вплоть до своей болезни и госпитализации в Порховскую больницу в декабре 1920 года.

Отметим, Андрей Гагарин – потомок знатного рода, восходящего к Рюрику, крестителю Руси великому князю Владимиру Святославичу и Владимиру Мономаху. Андрей Гагарин родился 22 декабря 1855 года (по новому стилю – 4 января 1856 года). В 1884 году он окончил Михайловскую артиллерийскую академию по первому разряду и защитил диссертацию на тему наивыгоднейшей нарезки стволов орудий. Ему принадлежит авторство нескольких инженерных изобретений, например названная его именем круговая линейка Гагарина, удостоенная золотой медали на Парижской всемирной выставке в 1900 году.