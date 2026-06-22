Армейский сейф с уникальными артефактами нашли поисковики в Псковской области
В Псковской области поисковики нашли армейский сейф, наполненный уникальными артефактами времён Великой Отечественной войны.
Сейф обнаружили в болотистой местности в районе боевых действий 170-й стрелковой дивизии, отправленной на фронт 23 июня 1941 года. Поисковые работы проводились недалеко от деревни Сомино Невельского округа, пишут «Известия».
В сейфе оказались документы 210-го отдельного батальона связи, который входил в состав дивизии, а также письма, военная литература и знамя. Материалы находятся в достаточно хорошем состоянии для чтения и изучения, сообщают СМИ.
Ранее сообщалось, что в День памяти и скорби на кладбище в деревне Малахи преданы земле останки 49 мирных жителей – стариков, женщин и детей, зверски убитых гитлеровскими карателями и их пособниками осенью 1943 года.
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