В Себежском округе похоронили останки погибших в годы Великой Отечественной войны

19:06, 22 июня 2026, ПАИ

Похороны мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошли в деревне Малахи Себежского района сегодня, 22 июня. Об этом пишет районная газета «Призыв».



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»









В День памяти и скорби на кладбище в деревне Малахи похоронили останки 49 мирных жителей – стариков, женщин и детей, зверски убитых гитлеровскими карателями и их пособниками осенью 1943 года.

Гражданское кладбище было переполнено, сообщили в редакции. В траурной церемонии приняли участие жители и гости Себежского района: поисковики, ученики школ, ветераны, администрация, общественность.

«Провожали со всеми почестями. Кроме цветов и венков на захоронение положили детские игрушки...» – написали в газете.