Депутаты от ЕР проверили качество благоустройства пляжа в Великих Луках

13:46, 24 июня 2026, ПАИ

В Великих Луках устранили недочёты, выявленные на городском пляже после зимы. Сегодня, 24 июня, качество выполненных работ вместе с замначальника УЖКХ администрации города Надеждой Васильевой проверили депутаты городской Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В ходе рейда к депутатам обратились отдыхающие на пляже великолучане. Жители города рассказали, как они хотели бы благоустроить пляж: засыпать ямы, закрепить урны, перенести свет на дорожку, сделать удобнее вход в раздевалки.

Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина пообещали, что просьбы граждан рассмотрят и постараются выполнить.