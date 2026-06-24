Чат-бот для жалоб на электросамокатчиков запустили в МАХ

13:41, 24 июня 2026, ПАИ

Чат-бот «Самокаты: общественный контроль» запустила Ассоциация операторов микромобильности в мессенджере МАХ. Об этом пишет rg.ru со ссылкой на пресс-службу платформы.

С помощью сервиса можно рассказать о нарушениях правил дорожного движения на арендных электросамокатах. К примеру, о неправильной парковке, езде вдвоём, неспешивании на пешеходных переходах, поездках несовершеннолетних.

Чат-ботом в мессенджере могут воспользоваться жители более 200 городов России, Казахстана и Беларуси, где присутствуют кикшеринг-операторы. Статус обращения можно отследить в боте.