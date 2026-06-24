Не только звук оружия: кто выступит на фестивале «Довмонт Псковский»

13:55, 24 июня 2026, ПАИ

Какие музыкальные коллективы порадуют гостей фестиваля «Довмонт Псковский», который пройдёт 27 июня, рассказали в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»





«Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» не только гремит оружием, латами и кузнечными молотами – он ещё и звучит уникальной и аутентичной музыкой», – отметили организаторы.

Фестиваль пройдёт в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В год юбилея Псковского музея вход на фестиваль – свободный, вход на территорию Псковского кремля – согласно действующему прайсу. Полную программу можно увидеть по ссылке.

О главной идее фестиваля рассказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).