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Общество

Неправильная фотография может стать причиной отказа в замене паспорта

Несоответствие фотографии установленным требованиям может стать причиной отказа в приеме заявления на выдачу или замену паспорта. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

В ведомстве напомнили, что фотография должна соответствовать возрасту гражданина на день подачи документов. Допускаются как цветные, так и черно-белые снимки размером 35×45 миллиметров.

На фотографии гражданин должен быть изображен строго анфас, смотреть прямо в объектив, иметь нейтральное выражение лица и закрытый рот. Глаза должны быть открыты, а волосы не должны закрывать их.

В МВД отметили, что фотографироваться в головном уборе разрешается только в случаях, когда этого требуют религиозные убеждения. При этом головной убор не должен скрывать овал лица.

Кроме того, изображение должно быть четким и находиться в фокусе – от кончика подбородка до линии волос, а также от носа до ушей.

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