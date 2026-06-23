Каким будет День молодёжи в Псковской области, расскажут на брифинге в ПАИ

09:48, 23 июня 2026, ПАИ

Каким будет День молодежи в Псковской области, когда и на каких площадках он пройдет, в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня в 11:00 расскажут министр молодежной политики региона Дмитрий Яковлев, заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Пскова Екатерина Долгина, руководитель Центра молодежи и общественных инициатив Елизавета Зайцева.

Отметим, в этом году мероприятия Дня молодежи продлятся три дня.