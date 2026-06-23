В России выявили завозной случай опасного тропического заболевания

10:39, 23 июня 2026, ПАИ

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза – опасного тропического инфекционного заболевания. Заболевание выявили у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе слоновью ферму. В настоящее время женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Мелиоидоз вызывается бактерией Burkholderia pseudomallei, которая обитает в почве и воде в тропических регионах. Заболевание распространено в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, а также в государствах Карибского бассейна и Океании.

Заражение чаще всего происходит при контакте кожи с загрязненной почвой, через воду или воздух, а также при употреблении зараженных продуктов и воды. Риск инфицирования возрастает после сильных дождей и наводнений, когда бактерии поднимаются на поверхность почвы.

Среди основных симптомов заболевания – высокая температура, боли в мышцах и грудной клетке, кашель, расстройства пищеварения и образование абсцессов. Наибольшему риску подвержены люди старше 45 лет, а также пациенты с сахарным диабетом, заболеваниями легких, печени и почек.

В Роспотребнадзоре напомнили, что мелиоидоз встречается во многих популярных туристических странах, включая Таиланд, Вьетнам, Индию, Индонезию, Шри-Ланку, Мальдивы и Австралию. Ранее в России уже фиксировались завозные случаи заболевания у туристов, вернувшихся из Таиланда.

Специалисты рекомендуют во время поездок в тропические страны избегать контакта с почвой и стоячей водой, не ходить босиком, употреблять только безопасную воду и продукты, а также соблюдать правила личной гигиены. При ухудшении самочувствия после возвращения из-за рубежа необходимо обратиться к врачу и сообщить о посещенных странах.