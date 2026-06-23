Уравнение будущего. В России растёт новое поколение математиков, физиков и химиков

10:40, 23 июня 2026, ПАИ

В этом году число выпускников российских школ, выбравших ЕГЭ по физике, выросло на 24,2 %, по химии – на 11 %, по профильной математике – на 10,2 %. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал это не случайным всплеском, а закономерным результатом: «В соответствии с поручением президента мы делаем упор на естественно-научное направление». И страна уже видит первые плоды этого курса.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, доля выпускников, выбравших профильную математику и естественно-научные предметы, в 2026 году составила рекордные 36,5 % – на 3,5 процентных пункта больше, чем годом ранее. «Рост популярности физики, информатики и профильной математики – это результат системной работы по укреплению единого образовательного пространства России», – отметил он. Кравцов назвал происходящее «устойчивым трендом» – и с этой оценкой трудно не согласиться.

Псковская область не исключение из общенационального тренда. В этом году ЕГЭ по профильной математике сдавали 43,4 % выпускников региона – рост на 2,4 процентных пункта по сравнению с 2025 годом. По биологии экзамен выбрали 20 % выпускников, по физике – 18,4 %, по информатике – 14,5 %, по химии – 12,6 %. В совокупности доля псковских выпускников, сдававших предметы математического и естественно-научного цикла, выросла с 30,4 % в 2025 году до 31,8 % в 2026-м. Вектор однозначный.

Показательно, что регион системно готовился к этому повороту. В псковском лицее № 4 по инициативе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» работает профильный Курчатовский класс – специализированная площадка для углублённого изучения естественно-научных дисциплин. На базе Псковского технического лицея действует физматшкола, а естественно-математический лицей № 20 давно стал одной из точек притяжения для детей, выбирающих точные науки.

Государство отвечает на растущий запрос подготовленной системой приёма. На 2026/2027 учебный год в российских вузах на инженерные, технологические и технические специальности выделено почти 264 тысячи бюджетных мест – их доля в общем объёме выросла до 45 %. За последние четыре года количество бюджетных мест на технических направлениях увеличилось более чем на 100 тысяч. Сегодня более половины всех бюджетных мест приходится на технические профессии.

Премьер-министр Михаил Мишустин, отчитываясь перед Госдумой, заявил, что по самым востребованным специальностям, «в первую очередь нужным для достижения технологического, промышленного суверенитета», власти продолжат наращивать число бюджетных мест. Путин, в свою очередь, поручил реализовать кадровую программу по подготовке специалистов для проектов технологического лидерства страны и призвал создать «единую, сквозную систему подготовки технических кадров – от школы до университета».

За этими процентами и бюджетными местами стоит стратегический выбор страны. Россия делает ставку на технологический суверенитет – и этот курс требует не просто инженеров, а людей, способных думать на языке физики, химии и математики с самой школы. Ректор РГПУ Сергей Тарасов замечает: растущий интерес к естественным наукам говорит о «трансформации интересов молодёжи», и скоро в школах появится много молодых специалистов – будущих учителей физики, химии, биологии и математики. Это важно: система воспроизводит сама себя.

На ПМЭФ-2026 Путин констатировал, что технологическое лидерство постепенно переходит к странам БРИКС. Чтобы Россия оказалась среди лидеров этого перехода, а не его наблюдателей, нужно именно то, что сейчас происходит в псковских лицеях и школах по всей стране: школьник, открывающий учебник физики не потому, что «надо», а потому, что это путь в будущее.

Уравнение только пишется. Но знаки – обнадёживающие.