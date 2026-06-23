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Происшествия

Пскович на угнанной машине протаранил шесть автомобилей и скрылся

Мировой судья судебного участка № 27 Пскова рассмотрел шесть дел об административных правонарушениях в отношении 21-летнего молодого человека, который покинул места дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, 11 июня молодой человек, управляя угнанным автомобилем, во дворах домов на улицах Коммунальной и Юбилейной совершил наезды на шесть припаркованных машин. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

После совершения аварий водитель скрылся с мест происшествий.

По итогам рассмотрения материалов дел суд признал псковича виновным в совершении шести административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП»). В качестве наказания ему назначен административный арест.

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