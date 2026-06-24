В Красногородске пропал 68-летний мужчина
В Красногородске пропал 68-летний Виктор Ильин. 19 июня он вышел из дома и не вернулся, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Рост пропавшего мужчины 170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Был одет в синюю ветровку, серые брюки, рыже-чёрную кепку и чёрные тапки.
Если вам что-то известно о его местонахождении, звоните по телефону 8 800 700 54 52 или 112.
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