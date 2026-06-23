В Старом Изборске мужчина до смерти избил гостя

15:01, 23 июня 2026, ПАИ

В Печорском районе 68-летнего местного жителя обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Трагедия произошла в деревне Старый Изборск, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 15 июня 49-летний мужчина пришёл в гости к своему знакомому. Во время общения между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку. 68-летний хозяин дома, как полагают следователи, несколько раз ударил гостя. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из частных домов деревни. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. По ходатайству следствия суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.