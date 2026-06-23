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Общество

Псковичка стала участницей молодёжного форума «Бирюса» в Красноярском крае

Псковичка Анна Баранова стала участницей всероссийской смены «Спорт и здоровый образ жизни» в рамках молодёжного форума «Территория инициативной молодёжи «Бирюса» (ТИМ «Бирюса»), который прошёл в Красноярском крае с 17 по 21 июня. Об этом ПАИ сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Смена объединила более 300 молодых людей из 65 регионов России – активистов и лидеров студенческих спортивных клубов, представителей спортивных сообществ, тренеров и организаторов спортивных событий. В 2026 году форум проходил в 20-й раз и включал десять тематических смен, посвящённых популяризации здорового образа жизни, финансовой грамотности, развитию науки, молодёжной политике и другим актуальным темам.

Образовательная программа смены «Физическая культура и спорт» включала лекции от ведущих экспертов страны, мастер-классы и тренировки на открытых площадках, а также нетворкинг и командные игры. Участники укрепляли связи между спортивными сообществами, вырабатывали предложения по развитию событий и идей в сфере спорта и здорового образа жизни, а также защищали свои проекты в рамках конкурса «Росмолодёжь. Гранты».

«Бирюса» – это не просто форум, это целая вселенная, где молодёжь со всей страны собирается, чтобы учиться, общаться и создавать будущее. Смена «Физическая культура и спорт» объединила сотни активных ребят, которые горят идеей здорового образа жизни и развития студенческого спорта. Программа выстроена идеально: с утра – образовательные лекции от ведущих экспертов страны, днём – мастер-классы и тренировки на открытых площадках, вечером – нетворкинг и командные игры. Здесь можно прокачать навыки, найти единомышленников и зарядиться энергией на год вперёд», – поделилась впечатлениями Анна Баранова.

Она также отметила высокий уровень организации: «Организаторы продумали каждую деталь: от питания до психологической поддержки участников. Но главное – это атмосфера. Здесь нет случайных людей: каждый приехал с целью стать лучше и принести пользу своему региону. Мы обмениваемся опытом, обсуждаем проекты и уже строим планы на будущее. А живописная природа Красноярского края только добавляет вдохновения».

Отметим, форум «Бирюса» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Молодёжный образовательный центр «Спортэкс» – проект Росмолодёжи, который реализуется на базе форума.

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