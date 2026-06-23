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Общество

Опубликована полная программа фестиваля «Движение улиц» в Пскове

Стали известны все детали расписания фестиваля уличных видов спорта «Движение улиц», который пройдёт 27 июня, в День молодёжи России, в сквере имени Александра Невского (скейт-парк на Запсковье). Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: ПГМЦ

Хотя основой фестиваля традиционно остаются соревнования по самокату, скейтбордингу, ВМХ, фиджиталу, настольному теннису и баскетболу 3х3, основное внимание в перерывах между заездами будет сосредоточено на альтернативных активностях.

В течение дня на площадке будут последовательно проходить несколько творческих мастер-классов. Участники и зрители смогут попробовать свои силы в создании граффити-росписи, изготовлении фигурок-заборов, а также в сборке обвесов. Отдельно организаторы выделили серию занятий по росписи магнитов маркерами, которые состоятся во второй половине дня. Параллельно с этим запланированы мастер-классы по уличным шахматам для всех желающих, а также показательная фитнес-тренировка.

Кроме того, для посетителей будут открыты тематические фотозоны, граффити-зона и интерактивные точки от партнёров фестиваля. Ярким дополнением к атмосфере праздника станут показательные выступления приглашённых гостей из Москвы и Санкт-Петербурга по направлениям самокат и BMX, а также зрелищные брейкинг-баттлы. Свою работу представит и площадка автозвука.

«Мы хотели, чтобы «Движение улиц» стало праздником для всех, независимо от увлечений, – прокомментировала организатор Мария Каменская. – Даже если вы никогда не занимались спортом, вам точно найдётся чем заняться: можно попробовать себя в творчестве, научиться чему-то новому или просто хорошо провести время с друзьями и семьёй. Мы ждём каждого».

Интерактивные площадки будут работать с 12:00 до 20:00. Вход на фестиваль и все мастер-классы бесплатные.

Ранее сообщалось, что День молодёжи в Пскове, частью которого станет и фестиваль «Движение улиц», будут праздновать в течение трёх дней. А основной площадкой станет Финский парк.

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