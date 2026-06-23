Куда обращаться при скоплении тополиного пуха во дворах, объяснили псковичам
Что делать, если двор заполонил тополиный пух, объяснили в группе «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте».
Если во дворе необходима дополнительная уборка или пух скопился в местах общего пользования, можно сообщить об этом в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом».
В первую очередь нужно перейти в раздел «Заявки», описать ситуацию и приложить фотографии. Обращение направят в управляющую организацию для рассмотрения и подготовки ответа.
Через приложение также можно сообщать о других вопросах, связанных с содержанием многоквартирного дома. Например, о неисправности освещения или поломке лифта. Скачать приложение можно по ссылке: vk.cc/cR4yLN.
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