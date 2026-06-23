Жителей Псковской области приглашают создать эскизы для новогодних марок и открыток

14:39, 23 июня 2026, ПАИ

Дочерняя компания «Почты России» – АО «Марка» при поддержке Московского отделения Союза художников России и Союза филателистов России объявляет открытый всероссийский тематический конкурс на создание эскизов почтовой марки и открыток по теме «С Новым годом!». Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

Для участия необходимо создать интересный, яркий, запоминающийся эскиз марки или авторской открытки, посвящённой Новому году, в различных техниках: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и др.

К участию приглашаются граждане России старше 18 лет: профессиональные художники и дизайнеры, студенты и выпускники творческих вузов, непрофессиональные художники. Участие бесплатное.

Электронный приём заявок осуществляется в период с 19 июня по 19 августа. Итоги конкурса объявят 4 сентября. На основе лучших работ будут отпечатаны почтовая марка и пять немаркированных открыток.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.