Борис Елкин опубликовал афишу выходных в Пскове

14:21, 08 августа 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин представил подборку мероприятий, которые пройдут в разных городских локациях в эти выходные дни. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.

В субботу, 8 августа, в креативном пространстве «Лофт» на улице Спортивной с 15:00 до 21:00 состоится творческий фестиваль «Ло-фест». В это же время в библиотеке имени Василёва на площади Ленина откроется коллективная фотовыставка «В городе #Псков». С 12:00 до 15:00 в Псковском кремле проходит мастер-класс «Роспись щитов».

Завтра, в воскресенье, в библиотеке имени Василёва в 15:00 состоится показ классики советского кино. Завершит выходные краеведческая пробежка по древней улочке Званице: старт в 20:00 у храма Варлаама Хутынского на улице Леона Поземского.