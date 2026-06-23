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Общество

Министр соцзащиты рассказала о мерах поддержки семей с детьми в Псковской области

Какие в Псковской области действуют меры поддержки для семей, в которых родился первый ребёнок, и для многодетных семей, рассказала министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Ольга Евстигнеева. Фото: ПАИ

В частности, при рождении первого ребёнка действует пакетная мера поддержки: 100 тысяч рублей девушкам, родившим до 25 лет, компенсационная ежемесячная выплата, выплата до 300 тысяч на оплату ипотеки и освобождение от транспортного налога, рассказала она.

Кроме того, в рамках федеральной поддержки студентки при постановке на учёт по беременности до 12 недель получают дополнительно 100 тысяч рублей. Эта мера суммируется с региональными выплатами, пояснила министр.

«Если говорить о третьих и последующих детях, то у нас есть региональный материнский капитал и новая региональная мера – выплата 600 тысяч молодым родителям, которым не исполнилось 35 лет. Здесь есть определённые условия: необходимо, чтобы семья постоянно проживала на территории Псковской области и родила ребёнка в Пскове», – отметила Ольга Евстигнеева.

По её словам, материальных мер поддержки при рождении первых, третьих и последующих детей сегодня достаточно, чтобы не бояться родить и первого, и стать многодетной семьёй.

«Есть меры и для вторых детей: если женщина не получила материнский капитал на первого ребёнка, она может получить порядка 900 тысяч рублей на второго. С 1 июня действует дополнительная мера – налоговый вычет. Если оба родителя работают и родили второго ребёнка, можно оформить вычет при условии, что доход семьи не превышает полутора прожиточных минимума на человека», – отметила она, добавив, что также можно оформить через Соцфонд единое пособие, которое выплачивается от постановки на учёт до исполнения ребёнку 17 лет.

К 1 сентября каждому школьнику из многодетной малоимущей семьи выплачивается 3 260 рублей на сборы в школу. В 2025 году выплату получили около трёх тысяч семей на 6 153 ребёнка.

Самой действенной мерой она назвала региональную выплату за рождение третьего и последующих детей. «Мы изначально рассчитывали, что она будет составлять 300 тысяч рублей. Но по решению губернатора Псковской области сейчас она составляет 600 тысяч. В прошлом году выплату получили 213 семей, в этом году уже 225 за неполный год», – рассказала Ольга Евстигнеева.

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