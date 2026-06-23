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Общество

Какие соцвыплаты могут быть направлены на погашение ипотеки, объяснили псковским родителям

Какие социальные меры поддержки могут быть направлены на погашение ипотечного кредита, объяснила министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Если вы рожаете первого ребёнка, для погашения ипотечного кредита можно использовать средства, которые выплачивает Соцфонд: материнский капитал, 100 тысяч рублей (если девушка родила до 25 лет) и 100 тысяч рублей региональной выплаты. Плюс ещё 100 тысяч рублей, если это студентка», – сказала она.

Также на погашение ипотеки предусмотрена выплата 300 тысяч рублей.

«Неплохая сумма получается – это первоначальный взнос, чтобы начать самостоятельную жизнь и развиваться дальше. Я считаю, что это достаточно хороший старт», – подчеркнула она.

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