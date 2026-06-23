Какие соцвыплаты могут быть направлены на погашение ипотеки, объяснили псковским родителям
Какие социальные меры поддержки могут быть направлены на погашение ипотечного кредита, объяснила министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«Если вы рожаете первого ребёнка, для погашения ипотечного кредита можно использовать средства, которые выплачивает Соцфонд: материнский капитал, 100 тысяч рублей (если девушка родила до 25 лет) и 100 тысяч рублей региональной выплаты. Плюс ещё 100 тысяч рублей, если это студентка», – сказала она.
Также на погашение ипотеки предусмотрена выплата 300 тысяч рублей.
«Неплохая сумма получается – это первоначальный взнос, чтобы начать самостоятельную жизнь и развиваться дальше. Я считаю, что это достаточно хороший старт», – подчеркнула она.
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