Как долго можно хранить роллы в холодильнике, объяснили в Роспотребнадзоре

15:58, 23 июня 2026, ПАИ

Несколько простых правил стоит соблюдать любителям роллов и суши в летний период, чтобы избежать риска отравления. Об этом пишет региональное информационное агентство «Курск».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при нарушении технологии приготовления риса, морепродуктов и овощей есть риск отравления и заражения гельминтами. Особую осторожность стоит проявить людям с заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом, гастритом, холециститом и панкреатитом.

Опасен может быть и соевый соус, который обычно подают к суши. Большое количество соли в нём и в солёной рыбе может навредить почкам и суставам.

В связи с этим важно проверять срок годности, целостность упаковки и условия хранения, а при заказе выбирать только проверенные рестораны. Хранить роллы и суши в холодильнике можно не более суток.