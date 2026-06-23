32 случая кишечных инфекций: псковичам рекомендовали не покупать продукты с рук в жару

16:09, 23 июня 2026, ПАИ

С 15 по 21 июня в Псковской области зарегистрировано 1295 случаев ОРВИ, в том числе в Пскове – 561 случай. Доля детей среди заболевших достигла 57,1%. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, зафиксировано 32 случая острых кишечных инфекций.

Жителям Псковской области напомнили о мерах профилактики кишечных инфекций в тёплое время года. Специалисты отмечают, что с наступлением жаркой погоды риск распространения кишечных инфекций возрастает. Чтобы избежать заболевания, жителям региона рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки перед едой и приготовлением пищи, а также после посещения туалета.

В ведомстве советуют поддерживать чистоту на кухне, тщательно мыть овощи, фрукты и зелень, а также хранить сырые и готовые продукты отдельно. Особое внимание следует уделять срокам годности продуктов.

Кроме того, специалисты рекомендуют не покупать продукты в местах несанкционированной торговли и с рук, особенно молочную и мясную продукцию. Для питья следует использовать только кипяченую или бутилированную воду.

Также жителям региона напомнили о правилах безопасного отдыха у воды. Купаться рекомендуется только в официально разрешённых местах и избегать попадания воды из водоёмов в организм.

При появлении симптомов недомогания, ухудшении самочувствия или признаков кишечной инфекции необходимо обратиться к врачу. Родителям советуют внимательно следить за состоянием здоровья детей и не отправлять их в детские коллективы при появлении даже незначительных признаков заболевания.