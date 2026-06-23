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Общество

Какие жилищные меры поддержки действуют для детей-сирот в Псковской области, рассказала министр

2 053 ребёнка-сироты в Псковской области стоят в очереди на жильё. О мерах поддержки, суммах компенсаций и региональных сертификатах рассказала министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

Фото: ПАИ

«Софинансирование из федерального бюджета у нас 99 к 1, но губернатор ежегодно принимает решения об увеличении средств на покупку жилья, выдачу сертификатов и региональные выплаты», – заявила она.

Кроме того, в 2025 году увеличили сумму компенсации за аренду жилья. «Если дети-сироты стоят в очереди и ещё не получили квартиру, до 23 лет они могут получать компенсацию за аренду в районах и Пскове. В районах сумма составляла три тысячи рублей в месяц, в Пскове – шесть. Суммы увеличили вдвое: шесть тысяч – в районах, 12 тысяч – в Пскове», – рассказала министр.

Также по решению губернатора сумма регионального сертификата была приравнена к федеральному и составила 2 млн 758 тысяч рублей, отметила Ольга Евстигнеева.

«Можно воспользоваться либо одной, либо другой выплатой. Дети сами выбирают: сертификат, региональную выплату или ожидание жилья по очереди», – сказала она, добавив, что ежегодно для детей-сирот приобретают около 170–200 квартир.

По словам министра, в 2026 году оформлено и выдано 24 федеральных сертификата и 14 региональных выплат.

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