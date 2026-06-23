В Псковской области растёт число многодетных семей и их благополучие – министр соцзащиты

16:23, 23 июня 2026, ПАИ

Число малоимущих многодетных семей в Псковской области с каждым годом сокращается, заявила министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Отрадно, что в 2026 году многодетных малоимущих семей стало меньше, чем в прошлом году. Семьи становятся всё более самодостаточными, а порог бедности с каждым годом растёт. Уровень дохода на каждого члена семьи увеличивается, и малоимущих многодетных семей становится всё меньше», – отметила она, добавив, что меры поддержки действенны.

Кроме того, Ольга Евстигнеева назвала и другую тенденцию в Псковской области.

«Все меры поддержки имеют отложенный период – их эффект направлен на то, чтобы семьи рожали больше детей. Тенденция к многодетности в регионе растёт ежегодно. Многодетных семей становится всё больше», – сказала она.