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Общество

Беличий вольер ожил: в «Птичьем дворике» поселились пять малышей

На подворье «Птичий дворик» в Псковском районе произошло долгожданное пополнение – в беличьем вольере поселились пять маленьких бельчат. Как рассказали сотрудники подворья, появления потомства от белок Юппи и Плохиша здесь ждали несколько лет, однако в итоге было принято решение привезти в вольер молодых животных.

  • Белки в вольере
    Фото: подворье «Птичий дворик»
  • Белки в вольере
    Фото: подворье «Птичий дворик»
  • Белки в вольере
    Фото: подворье «Птичий дворик»
  • Белки в вольере
    Фото: подворье «Птичий дворик»

«Теперь здесь настоящий беличий детский сад: они носятся, прыгают, исследуют каждую ветку. Вольер ожил», – отметили в «Птичьем дворике».

По словам сотрудников, Плохиш по-прежнему активно исследует территорию, а Юппи предпочитает наблюдать за молодыми соседями из своего домика.

На подворье также поблагодарили опекунов животных за помощь в содержании белок. Благодаря их поддержке питомцы получают качественный корм и необходимый уход.

Новых обитателей уже могут увидеть посетители «Птичьего дворика».

Ранее мы писали, что на подворье ожидают пополнения в семействе носух.

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