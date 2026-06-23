Беличий вольер ожил: в «Птичьем дворике» поселились пять малышей

16:38, 23 июня 2026, ПАИ

На подворье «Птичий дворик» в Псковском районе произошло долгожданное пополнение – в беличьем вольере поселились пять маленьких бельчат. Как рассказали сотрудники подворья, появления потомства от белок Юппи и Плохиша здесь ждали несколько лет, однако в итоге было принято решение привезти в вольер молодых животных.



Фото: подворье «Птичий дворик»



Фото: подворье «Птичий дворик»



Фото: подворье «Птичий дворик»



Фото: подворье «Птичий дворик»







«Теперь здесь настоящий беличий детский сад: они носятся, прыгают, исследуют каждую ветку. Вольер ожил», – отметили в «Птичьем дворике».

По словам сотрудников, Плохиш по-прежнему активно исследует территорию, а Юппи предпочитает наблюдать за молодыми соседями из своего домика.

На подворье также поблагодарили опекунов животных за помощь в содержании белок. Благодаря их поддержке питомцы получают качественный корм и необходимый уход.

Новых обитателей уже могут увидеть посетители «Птичьего дворика».

Ранее мы писали, что на подворье ожидают пополнения в семействе носух.