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Константин Абабков: Балалайка может быть оригинальной и современной

Балалайка может быть оригинальной и современной, заявил заслуженный работник культуры РФ, главный дирижёр и руководитель ансамбля «Сказ», обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Константин Абабков. Скриншот сюжета телеканала «Первый Псковский»

Заслуженный деятель искусств Псковской области отметил, что Международный день балалайки – праздник всех музыкантов-народников. «Для русского человека, как я считаю, балалайка – это душа, она может петь, заводить в пляс, может быть оригинальной и современной, – сказал собеседник. – Все мои чувства и эмоции я передаю людям через игру на балалайке».

Судя по отзывам слушателей, продолжил Константин Абабков, народная музыка иногда даже лечит людей. «Это тонкая и интересная материя, людям такая музыка необходима», – заметил музыкант.

Руководитель ансамбля обратил внимание, что вся его творческая жизнь связана с именем Бориса Трояновского, музыку которого он «с удовольствием играл, играет и будет играть». Трояновский привнёс очень много новых приёмов игры на балалайке, которыми пользуются современные музыканты. «Я за то, чтобы народная музыка звучала на народных инструментах», – добавил он.

«У меня есть свой класс балалаечников в музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова, в каждой музыкальной школе города Пскова есть преподаватели игры на балалайке и учащиеся, в области тоже хорошо развито это направление. За последние годы много сделали, создан оркестр русских народных инструментов в детской филармонии, куда выбираются лучшие музыканты со всей области», – отметил псковский музыкант-народник.

Напомним, что сегодня, 23 июня, в Международный день балалайки, заслуженный деятель искусств Псковской области Константин Абабков выступит в Псковском областном центре народного творчества. Виртуоз станет специальным гостем тематического мероприятия на площадке центра в Пскове вечером в 18:00.

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