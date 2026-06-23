Министр образования Псковской области побывал на экзаменах по сварке и десертам

17:10, 23 июня 2026, ПАИ

Министр образования Псковской области Александр Сорокин побывал на демонстрационных экзаменах в колледжах Пскова, сообщили ПАИ в ведомстве.

В Псковском политехническом колледже выпускные испытания сегодня сдавали 24 студента, обучающиеся по профессии «сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». Экзамен профильного уровня проходил в новой мастерской, которая открыта по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Перед ребятами стояла задача продемонстрировать полученные за время обучения навыки сварки и качественно выполнить поставленную задачу.

Кроме того, Александр Сорокин осмотрел мастерские «Сетевое и системное администрирование» и «Информационные системы и программирование», отремонтированные по нацпроекту «Образование».

Глава ведомства также посетил демонстрационный экзамен поваров в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. К испытаниям приступили 19 обучающихся: ребятам предстояло приготовить курс из трёх блюд, включающий закуску, основное блюдо и десерт.

«Сейчас у нас в регионе проходят демонстрационные экзамены – это форма государственной итоговой аттестации в среднем профессиональном образовании. В рамках испытаний происходит моделирование реального производственного процесса: ребята демонстрируют навыки в конкретной профессии. Эксперты оценивают, как выполнено задание, какие нормы соблюдены, правильно ли выполнены все технологические цепочки, ну и, разумеется, итоговый продукт, – подчеркнул Александр Сорокин. – Очень важно, что на каждой площадке экзамена присутствует представитель работодателя, потому что только связка «работодатель – образовательная организация» может дать необходимый кадровый потенциал, который нужен нашему региону».

Отметим, в этом году демонстрационный экзамен в Псковской области сдают 2200 выпускников. Для обеспечения качественного и объективного проведения аттестации были созданы и оснащены 95 центров проведения испытания.