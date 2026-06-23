Восемь отделений по реабилитации детей и взрослых с ОВЗ планируют открыть в Псковской области

17:20, 23 июня 2026, ПАИ

Восемь отделений по реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья планируют открыть в Псковской области до 2030 года, заявила министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Задача, над которой мы работаем, касается детей и взрослых с инвалидностью, а также участников СВО. Это реабилитация и абилитация. На сегодняшний день в регионе работает только один реабилитационный центр для детей – в Великих Луках. Сейчас ведётся работа над тем, чтобы при поддержке федерального бюджета восемь наших учреждений получили функции реабилитации и абилитации для детей и взрослых», – рассказала она.

Открыть отделения планируется до 2030 года. В данный момент при федеральной поддержке проходит обучение и переобучение специалистов, а также закупка реабилитационного оборудования. «Сейчас это главная и непростая задача, которую нам предстоит решить», – заключила министр.