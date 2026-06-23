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Министр соцзащиты Псковской области стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июня.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • В реестре многодетных семей Псковской области числится 9 000 семей, и эта цифра постоянно растёт.
  • Рождаемость первых детей в 2025 году снизилась почти на 6 % по сравнению с 2024 годом, тогда как рождаемость третьих и последующих детей стабильно растёт.
  • Основная тенденция: третьих и последующих детей сейчас рожают преимущественно родители старше 35 лет – уже состоявшиеся в жизни и финансово.
  • Молодёжь до 20–25 лет не торопится заводить даже первого ребёнка – у этого поколения сменились приоритеты в сторону потребления, карьеры и личного комфорта.
  • Средний возраст рождения первого ребёнка у женщин в Псковской области сдвинулся к 30 годам – после завершения учёбы и достижения карьерных целей.
  • Пакет мер для женщин до 25 лет, родивших первого ребёнка, включает сразу несколько региональных и федеральных мер поддержки.
  • Студентки при постановке на учёт по беременности до 12 недель получают дополнительно 100 000 рублей (федеральная мера, которая суммируется с региональными выплатами).
  • При рождении второго ребёнка (если маткапитал не оформлялся на первого) выплачивается материнский капитал – 963 243,17 рубля. С 1 июня 2026 года введён налоговый вычет для обоих работающих родителей при доходе не выше 1,5 прожиточного минимума на человека. Это позволяет снизить размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 6 %.
  • При рождении третьего и последующих детей выплачивается 600 000 рублей. Изначально планировалось 300 000 рублей, но губернатор Михаил Ведерников принял решение об удвоении суммы.
  • В 2025 году выплату 600 000 рублей за третьего ребёнка получили 213 семей, в 2026 году (за неполный год) – уже 225 семей.
  • Число многодетных малоимущих семей в 2026 году стало меньше, чем в 2025 году, – доходы на члена семьи ежегодно растут, семьи становятся более самодостаточными.
  • К 1 сентября каждому школьнику из многодетной малоимущей семьи выплачивается 3 260 рублей на сборы в школу; в 2025 году выплату получили около 3 000 семей на 6 153 ребёнка. Сумма ежегодно индексируется на процент инфляции.
  • Очередь на жильё для детей-сирот в Псковской области составляет 2 053 человека, из которых около 1 500 – совершеннолетние, имеющие немедленное право на получение жилья.
  • Для полного закрытия очереди на жильё для детей-сирот региону необходимо около 5,5 млрд рублей.
  • Ежегодно в регионе приобретается около 170–200 квартир для сирот; в 2026 году уже выдано 24 сертификата и 14 региональных выплат.
  • Региональная выплата для сирот приравнена к федеральной и составляет порядка 2 758 000 рублей (пересчитывается ежеквартально по средней стоимости квадратного метра). Компенсация аренды жилья для сирот, ещё не получивших квартиру, увеличена вдвое: в районах – до 6 000 рублей, в городах – до 12 000 рублей в месяц.
  • Большинство сирот предпочитают сертификаты и региональные выплаты ожиданию жилья в очереди – они дают свободу выбора места покупки, включая другие регионы России.
  • Социальный городок в Пскове – уникальный объект в России, рассчитан на 157 мест; сейчас в нём проживают 114 человек. Открыт в феврале 2024 года.
  • За 2,5 года работы городка 34 проживающих смогли восстановить здоровье и вернуться домой, что является главным показателем эффективности учреждения.
  • В городке работают три формы обслуживания одновременно: уникальность в том, что в одном учреждении удаётся сочетать сразу несколько форм: стационарное проживание в квартирах, уход на дому и полустационар. Отдельная помощь оказывается тем, кто совсем не может сам себя обслуживать.
  • В Псковской области работают 700 социальных работников; нагрузка в городах – 16 подопечных на одного работника. Преимущественно соцработники – это женщины в возрасте 40–55 лет.
  • Случайных людей в соцзащите нет: те, кто не справляется эмоционально, уходят быстро, а остающиеся работают до пенсии. Часть подопечных становится по-настоящему близкими людьми для своих социальных работников.
  • Случаев мошенничества в отношении подопечных соцзащиты (проживающих в интернатах и обслуживаемых на дому) в регионе не зафиксировано: ведётся систематическая разъяснительная работа по финансовой грамотности; пожилые люди знают своих соцработников в лицо.
  • Главный вызов до 2030 года – создание в восьми учреждениях соцзащиты области реабилитационных отделений для детей-инвалидов и ветеранов СВО; ведётся переобучение специалистов и закупка оборудования при федеральной поддержке. Сейчас единственный реабилитационный центр для детей работает только в Великих Луках.

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