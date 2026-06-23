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Общество

Почти 90 тысяч жителей Псковской области проголосовали за объекты благоустройства

Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году завершилось, в нём приняли участие все 26 муниципальных образований Псковской области. Всего проголосовало 88 568 человек, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Губернатор выразил благодарность каждому, кто нашёл время и выразил своё мнение. В результате приведут в порядок 30 территорий. На объектах появится современное освещение, пешеходные дорожки, скамейки, детские и спортивные площадки, будут обустроены зоны отдыха и зелёные насаждения.

Ознакомиться с полным перечнем победивших проектов и планами благоустройства можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Михаил Ведерников также напомнил, что голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который решением президента РФ Владимира Путина вошёл в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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