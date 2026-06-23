В Псковской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 27-летней давности

18:20, 23 июня 2026, ПАИ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве (пункт «к» части 2 статьи 105 УК РФ ) и приобретении и хранении наркотиков в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.



По версии следствия, 5 декабря 1998 года фигурант пришёл вечером в гости к потерпевшей под предлогом покупки дома и изнасиловал её. Боясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, он ударил её ножом в голову и шею. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Затем с целью сокрытия преступления мужчина поджёг дом и скрылся с места происшествия.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако работа над установлением виновных лиц продолжалась. В рамках принимаемых мер активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершённых в прошлые годы, уголовное дело изучили сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления.

В результате совместной работы следователей и криминалистов регионального следственного управления с сотрудниками судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ, ГУУР МВД России и уголовного розыска УМВД России по Псковской области удалось установить мужчину, совершившего убийство потерпевшей.

При первоначальном осмотре на месте происшествия были обнаружены оставленные преступником биологические следы. Благодаря современным экспертным возможностям была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, выявившая генотип лица, причастного к содеянному. При последующей проверке по криминалистическим учётам выявленный генотип совпал с генетическим профилем островича. Фигурант признал свою причастность к совершению инкриминируемых преступлений. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также установлено, что в период с ноября по 9 декабря 2025 года фигурант приобрёл и хранил при себе для личного употребления наркотическое средство в значительном размере, которое было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов при задержании последнего.

Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.