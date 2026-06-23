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Общество

Представитель Молодёжного парламента Псковской области представил регион на заседании Палаты молодых законодателей в Москве

В Москве состоялось пленарное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации. В мероприятии приняло участие около 170 представителей большинства регионов страны. Псковскую область представил член Молодёжного парламента при Законодательном Собрании региона Павел Лукин, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Совета Федерации

Работа разделилась на два больших блока. Организационная часть, прошедшая под руководством председателя палаты Михаила Соболева, была посвящена внутренним вопросам. Участники обсудили запуск собственного цифрового портала и внесение изменений в регламент. Также были затронуты вопросы повышения квалификации молодых парламентариев на профильных форумах и перспективы расширения международного взаимодействия с коллегами из Беларуси, стран Латинской Америки и Африки.

Вторая часть заседания прошла под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и была посвящена федеральным инициативам. Выступая перед молодыми парламентариями, спикер подчеркнула, что законодатель – это не просто чиновник: «Законодатель – это человек, который хорошо знает жизнь на земле, стремится её улучшить, умеет свои инициативы облечь в точные правовые конструкции, которые и составляют правовой фундамент развития страны, наших регионов и граждан. В нашей работе очень важен незашоренный взгляд на возникающие проблемы, нужен постоянный поиск новых подходов, которые позволят в полной мере раскрыть потенциал субъектов федерации».

Примером такой работы, по мнению спикера СФ, является подготовленный при содействии членов ПМЗ закон об эксперименте с розничной торговлей лекарствами в передвижных аптечных пунктах.

Валентина Матвиенко высоко оценила вклад палаты в поддержку участников СВО и их семей. Она напомнила, что в прошлом году было предложено более 40 законодательных инициатив и пять законопроектов, а члены ПМЗ отправили на передовую свыше ста тонн гуманитарных грузов и медицинские бригады для помощи в Херсонской области.

Председатель Совета Федерации призвала молодых законодателей активнее участвовать в разработке демографических инициатив. По её словам, важно менять стереотипы и формировать в обществе культуру крепкой многодетной семьи, где учёба и карьера не противоречат созданию домашнего очага.

«На заседании было предложено много актуальных и интересных инициатив. Одна из них – об отмене госпошлины за заключение брака – получила одобрение большинства присутствующих. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету проработать это предложение», – поделился результатами работы Павел Лукин.

Кроме того, молодые законодатели предложили закрепить на федеральном уровне понятия «молодой парламентарий» и «молодёжный парламентаризм» для унификации терминологии в масштабах всей страны.

  • Павел Лукин посетил мероприятие
    Фото: Совет Федерации
  • Павел Лукин посетил мероприятие
    Фото: Совет Федерации

Участники обсудили создание единого реестра мемориальных мест в рамках Года единства народов России и расширение запрета на продажу несовершеннолетним не только энергетических напитков, но и других тонизирующих продуктов.

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