«Псковский выпускной – 2026» пройдёт 1 июля

19:20, 23 июня 2026, ПАИ

«Псковский выпускной – 2026» пройдёт в Зелёном театре 1 июля. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министром образования региона Александром Скорокиным.

Региональный праздник для выпускников пройдёт с 15:00 до 18:00. В программе – официальная часть с вручением благодарственных писем правительства области выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, а также музыкальные выступления.

В этом году в регионе оканчивают школу 2 607 ребят.

«Уверен, что для наших выпускников этот день станет ярким и запоминающимся событием», – написал Михаил Ведерников в своём канале в MAX.