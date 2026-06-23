Псковичи представили регион в «Тавриде»

19:14, 23 июня 2026, ПАИ

Летняя школа создателей трендов Академии творческих индустрий «Меганом» прошла в Судаке (Республика Крым) на площадке арт-кластера «Таврида». Псковскую область в образовательном заезде представили Андрей Долинин, Александра Орлова и Мария Степанникова, сообщили ПАИ в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив.



Фото: пресс-служба Центра молодёжи и общественных инициатив



Фото: пресс-служба Центра молодёжи и общественных инициатив



Фото: пресс-служба Центра молодёжи и общественных инициатив



Фото: пресс-служба Центра молодёжи и общественных инициатив



Фото: пресс-служба Центра молодёжи и общественных инициатив









Летняя школа объединила специалистов в сферах современной музыки, музыкального менеджмента, медиаконтента, индустрии моды и локальных брендов. Участники работали над созданием музыкальных проектов полного цикла, разрабатывали бренды с культурным кодом и командные медиапроекты для федеральных коллабораций.

Андрей Долинин, участник делегации, поделился впечатлениями: «Это был мой второй визит в «Тавриду». Больше всего запомнилась практическая направленность программы и работа с наставниками. Под их чутким руководством наша команда создала эксклюзивные, очень интересные треки. Мы вложили в них много сил и энергии, поэтому теперь будем с огромным нетерпением ждать их выпуска – это стало главным итогом нашей совместной работы».

Мария Степанникова отметила: «Впервые была в «Тавриде», это незабываемый опыт. Было очень классно, музыка, люди, вайб – всё сошлось. Записали полноценное демо с живыми инструментами, есть над чем работать, обязательно хочу вернуться на летнюю школу в следующем году».

«Я в «Тавриде» во второй раз, – рассказала Александра Орлова. – Были полезные лекции, но большую часть времени мы проводили в студиях. По итогу заезда участниками было написано 70 песен».

Участники привезли в регион не только готовые музыкальные композиции, но и бесценный опыт командной работы, новые идеи для реализации и тёплые воспоминания о знакомствах с единомышленниками со всей страны.

События арт-кластера «Таврида» включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и реализуются с 2015 года.