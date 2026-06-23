Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи представили регион в «Тавриде»

Летняя школа создателей трендов Академии творческих индустрий «Меганом» прошла в Судаке (Республика Крым) на площадке арт-кластера «Таврида». Псковскую область в образовательном заезде представили Андрей Долинин, Александра Орлова и Мария Степанникова, сообщили ПАИ в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив.

  • Летняя школа в Судаке
    Фото: пресс-служба Центра молодёжи и общественных инициатив
  • Летняя школа в Судаке
    Фото: пресс-служба Центра молодёжи и общественных инициатив
  • Летняя школа в Судаке
    Фото: пресс-служба Центра молодёжи и общественных инициатив
  • Летняя школа в Судаке
    Фото: пресс-служба Центра молодёжи и общественных инициатив
  • Летняя школа в Судаке
    Фото: пресс-служба Центра молодёжи и общественных инициатив

Летняя школа объединила специалистов в сферах современной музыки, музыкального менеджмента, медиаконтента, индустрии моды и локальных брендов. Участники работали над созданием музыкальных проектов полного цикла, разрабатывали бренды с культурным кодом и командные медиапроекты для федеральных коллабораций.

Андрей Долинин, участник делегации, поделился впечатлениями: «Это был мой второй визит в «Тавриду». Больше всего запомнилась практическая направленность программы и работа с наставниками. Под их чутким руководством наша команда создала эксклюзивные, очень интересные треки. Мы вложили в них много сил и энергии, поэтому теперь будем с огромным нетерпением ждать их выпуска – это стало главным итогом нашей совместной работы».

Мария Степанникова отметила: «Впервые была в «Тавриде», это незабываемый опыт. Было очень классно, музыка, люди, вайб – всё сошлось. Записали полноценное демо с живыми инструментами, есть над чем работать, обязательно хочу вернуться на летнюю школу в следующем году».

«Я в «Тавриде» во второй раз, – рассказала Александра Орлова. – Были полезные лекции, но большую часть времени мы проводили в студиях. По итогу заезда участниками было написано 70 песен».

Участники привезли в регион не только готовые музыкальные композиции, но и бесценный опыт командной работы, новые идеи для реализации и тёплые воспоминания о знакомствах с единомышленниками со всей страны.

События арт-кластера «Таврида» включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и реализуются с 2015 года.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






23 июня 2026

Программу для детей представят на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
23 июня 2026

20 тонн бельгийских груш уничтожили в Псковской области
23 июня 2026

Программу «О Мастере и Методе» представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове
23 июня 2026

Универсальную спортплощадку возводят в Борисовичах
23 июня 2026

Псковские курсанты центра «Воин» выступили на всероссийских соревнованиях
23 июня 2026

Как обеспечить безопасность детей дома на каникулах: объясняем в карточках МЧС
23 июня 2026

«Псковский выпускной – 2026» пройдёт 1 июля
23 июня 2026

Псковичи представили регион в «Тавриде»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...