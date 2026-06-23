Как обеспечить безопасность детей дома на каникулах: объясняем в карточках МЧС

19:51, 23 июня 2026, ПАИ

Во время летних каникул дети нередко остаются дома без присмотра взрослых, поэтому важно заранее позаботиться о безопасности жилого пространства. Специалисты ГУ МСЧ России по Псковской области напомнили о действиях, позволяющих минимизировать возможные риски.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области











Прежде всего следует проверить исправность замка входной двери: механизм должен открываться и закрываться без излишних усилий – это позволит избежать ситуаций, когда ребёнок не может попасть домой или случайно оказывается запертым в помещении.

Далее целесообразно повторить с ребёнком правила пожарной безопасности: разъяснить, как действовать в случае возгорания, куда направляться и каким образом вызывать помощь, указать на предметы, способные стать источником опасности.

Важно установить для ребёнка чёткое правило не открывать дверь незнакомцам, а лучше вообще не подходить к двери при звонке или стуке. Параллельно стоит обсудить правила телефонного общения: ребёнку не следует называть свои имя и адрес и сообщать, что взрослых нет дома.

Из зоны доступа детей необходимо убрать потенциально опасные предметы: спички и зажигалки, бытовую химию, лекарства, острые и режущие инструменты.

Кроме того, рекомендуется обучить ребёнка безопасному использованию бытовой техники, которой он может пользоваться самостоятельно (например, микроволновки или чайника), и чётко обозначить приборы, к которым прикасаться запрещено.

Наконец, на видном месте (например, на кухне или рядом с телефоном) следует разместить список номеров экстренных служб и близких родственников: 112 – единый номер экстренных служб, 101 – пожарная охрана, 103 – скорая помощь, а также указать телефоны родных.

Закрепить полученные знания помогут памятки МЧС: они содержат краткие понятные инструкции и доступны для скачивания на официальном сайте ведомства или в местных отделениях.

Как отметили спасатели, реализация перечисленных мер позволит создать безопасную среду и снизить вероятность возникновения опасных ситуаций в период, когда дети остаются дома без присмотра взрослых.