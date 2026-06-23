Псковские курсанты центра «Воин» выступили на всероссийских соревнованиях

20:05, 23 июня 2026, ПАИ

Курсанты псковского филиала центра «Воин» представили регион на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди детских и подростковых команд. Они проходили в Москве на площадке парка «Патриот» в рамках Кубка заместителя министра обороны РФ по армейской высокоточной стрельбе памяти Героя РФ, легендарного разведчика-снайпера Виталия Шаповалова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 60 курсантов из 12 регионов России. Им предстояло проявить себя сразу в нескольких дисциплинах: в высокоточной стрельбе из пневматической винтовки, в работе в составе снайперской пары, в тактической медицине, в управлении FPV-дронами и в военно-спортивной игре «Орибол».

Курсанты псковского филиала успешно выступили на соревнованиях. Иван Калиц занял первое место в дисциплине «виртуальное управление FPV-дроном», Анастасия Алексеева и Виктория Мольгавко получили серебро в дисциплине «боевая высокоточная стрельба» в классе пневматических винтовок среди снайперских пар. Третье место в дисциплине «тактическая медицина» у Мирославы Вострокнутовой.

Организаторами соревнований выступили Главное управление боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации, Федерация боевого снайпинга России и центр «Воин».