Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Программу «Время независимых» проведут в Пскове

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове пройдёт спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мероприятие состоится 26 июня, начало в 10:00. Гостей ждут соревнования по фиджитал-футболу, турнир по Just Dance, а также интеллектуальная викторина.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области, Псковского областного совета профсоюзов, Псковского государственного университета, регионального отделения «Движения первых».

Организаторами являются УМВД России по Псковской области, министерство спорта Псковской области, министерство молодёжной политики Псковской области, Федерация фиджитал-спорта Псковской области, ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






23 июня 2026

Программу «Время независимых» проведут в Пскове
23 июня 2026

Универсальную спортплощадку возводят в Борисовичах
23 июня 2026

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины провели диалог со школьниками в Печорах
22 июня 2026

Чемпионат СЗФО по боксу пройдёт в Пскове
20 июня 2026

Ночной запуск аэростатов провели в Великолукской крепости
19 июня 2026

30-я Международная встреча воздухоплавателей завершилась в Великих Луках
19 июня 2026

Великолукский боец Руслан Шамилов отправил в нокаут соперника на турнире АСА 204 в Омске
18 июня 2026

В Великих Луках подвели итоги соревнований 30‑й Международной встречи воздухоплавателей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...