Программу «Время независимых» проведут в Пскове

23:11, 23 июня 2026, ПАИ

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове пройдёт спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие состоится 26 июня, начало в 10:00. Гостей ждут соревнования по фиджитал-футболу, турнир по Just Dance, а также интеллектуальная викторина.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области, Псковского областного совета профсоюзов, Псковского государственного университета, регионального отделения «Движения первых».

Организаторами являются УМВД России по Псковской области, министерство спорта Псковской области, министерство молодёжной политики Псковской области, Федерация фиджитал-спорта Псковской области, ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства».