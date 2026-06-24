Около четверти ломбардов в России могут закрыться в этом году – эксперты

09:43, 24 июня 2026, ПАИ

Около четверти ломбардов в России могут прекратить работу в 2026 году из-за ужесточения регулирования и высоких расходов. Процесс будет идти двумя путями – прямая ликвидация или поглощение крупными игроками, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По оценкам международного финансового советника Марии Ермиловой, в 2026 году может закрыться от 15 до 25 % ломбардов. Основной удар придётся на малые одиночные точки, не имеющие доступа к дешёвому фондированию и современным IT-системам. Ограничение переплаты по займам, вступившее в силу с 1 апреля (100 % вместо 130 %), может поставить на грань выживания до 70 % мелких ломбардов.

Почти 50 % ломбардов завершили 2025 год с отрицательной или околонулевой рентабельностью. При этом спрос на их услуги растёт – за прошлый год выдачи увеличились на треть, до 412 млрд рублей.