Петербурженке выставили многомиллионный штраф за неоплаченную парковку
Жительнице Санкт-Петербурга пришли уведомления о задолженности в размере 40,9 миллиона рублей за неоплаченную парковку в центре города. Об этом пишет 78.ru.
По словам женщины, полтора года назад она не смогла оплатить стоянку через мобильное приложение из-за технического сбоя. Через несколько месяцев ей выписали штраф. Внести оплату вовремя она не успела, после чего дело передали судебным приставам.
Позже женщина погасила первоначальный штраф, однако в декабре 2025 года комитет по транспорту подал на неё в суд, начислив повторный штраф. Она планировала его оспорить, но не успела и в итоге получила уведомления на сумму более 40 миллионов рублей в «Госуслугах» и СМС.
В городском центре управления парковками пообещали разобраться в ситуации. Сама женщина рассказала, что судебный пристав усомнился в реальности такой суммы. Арест с её банковских счетов сняли, однако долг продолжает отображаться на портале «Госуслуги».
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