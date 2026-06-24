Здесь рыба есть: судачий сезон начался на Чудском озере

15:14, 24 июня 2026, ПАИ

На псковских реках и озёрах с 16 июня разрешили лов судака. Только в двух местах, в Раскопельском заливе Чудского озера и в Тёплом озере, рядом с деревней Самолва, в этот день собралось более ста лодок с рыболовами-любителями. И, пожалуй, без улова не остался никто.

Неужели дошло?

16.06.26. Раскопельский залив. Чудское озеро. Открытие долгожданного судачьего сезона.

В этом году я мероприятие не организовывал и никого специально не приглашал, но неожиданно вновь собралась большая компания из 12 рыболовов и рыбачек. И поляна наша удивила, такого я даже и не припомню: ни одного «не нашего» рыболова на ней не было – никого, кроме нас. А главное – рыба и зубастая, и клыкастая присутствовала и клевала на ура.

Но что ещё больше порадовало – и в лесу перед поляной, и на самой поляне, я не верил своим глазам, было чисто. Кучи апрельского мусора, оставленные после себя рыболовами 47-го региона (Ленинградская область), исчезли. Неужели мои гнев и просьбы дошли до адресатов? Большое спасибо тем, кто навёл здесь порядок и вернул нашему уголку природную чистоту. Но обо всём по порядку…

Поймать хищника

На берег Раскопельского залива прибыли 15 июня к 15:00, накачали лодки, собрали снасти, установили лагерь и в 17:00, не дотерпев до завершения запрета несколько часов, дружно вышли на воду. Договорились в 19:00 быть на берегу. Не все прибыли вовремя, но зато все вечерней рыбалкой остались довольны – судак клюёт и ловится, как и щука, как и окунь. Не каждый раз такое бывает. Не раз получалось так, что в день открытия сезона даже такой компанией, умелой и многочисленной, не удавалось и на уху наловить. Однако это не про сегодняшний день.

Отличился Марьян. В его улове оказалась щука весом 3 килограмма 800 граммов. Это личный рекорд товарища. Сказать, что он доволен результатом, – ничего не сказать. Во время контрольного взвешивания и фотосессии радость и положительные эмоции его переполняли. И не только щука оказалась у него в контейнере, но также окунь весом 450 граммов, пара закилушных судаков.

Стас с двумя судаками причалил, Дмитрий – с тремя, Владимир Михалыч прибыл со щучкой и судачком, печеряне Леонид и Максим тоже не без рыбы. Все они дорожили в разных уголках залива, предпочитая самые глубокие его места. И лишь только я на вечерней рыбалке ничего не словил, упираясь в новый для себя вид ловли – в джиг. А ведь у меня и клевало хорошо, и крупных судаков подтаскивал к лодке, но вот незадача – как только начинал рыбину поднимать, следовал сход за сходом. В чём дело? Три судака сошли у самого борта, один ну о-очень хорошего размера, я даже подсачек уже приготовил, но… И ещё три или четыре клыкастых отвалились почти сразу после поклёвки. То ли хищники плохо рты открывали, то ли крючок на джиг-головке затупился, то ли я подсекал слабо или не вовремя. Так без единой рыбки и прибыл к условленному часу на берег.

Интересное кино

В лагере закипела работа по приготовлению праздничного ужина: Станислав колдовал над шулюмом (восточная похлёбка из трёх разных видов мяса), Максим готовил уху, я и Леонид – шашлыки (каждый по своему рецепту), Лена – бутерброды и салаты. Приплывали к нам в гости из «Тридевятого царства», Мурат с Еленой, угостили своим фирменным напитком. Вкусно! Да и все блюда удались на славу – и уха, и шулюм, и шашлык.

Традиционная гармонь была с нами, но на этот раз ей предпочли просмотр видеороликов и короткометражных фильмов, авторами которых были наши друзья-товарищи. И засиделись мы в летнем кинотеатре далеко за полночь, благо комаров, на удивление, было немного и они почти не мешали.

Суточная норма за час!

Подъём наметили на 4:00. И… прогадали. Владимир Михалыч не поленился, встал раньше других и попал на великолепный клёв с 3:00 до 4:00. Мы только выходили из канала в залив, а он уже возвращался на берег. «Что-то случилось?» – каждый из нас удивлялся столь раннему возвращению. «Случилось, – прятал улыбку в белой бороде и усах Михалыч. – Норму вылова выполнил, пора и на берег». Мы сначала думали, что он шутит, но, как потом оказалось, нет.

И по судакам норма была выполнена, а по щукам даже перевыполнена. Такое бывает, если последней пойманной рыбой оказывается зубастая большого размера. В случае с Михалычем так и произошло – в его улове уже было четыре щуки примерно полуторакилограммового размера, а клюнула ещё одна – четырёхкилограммовая. Отличный улов у опытного рыболова!

Троллинг или джиг?

Раз такое дело, то джиг подождёт. Приступил и я к троллингу, и поклёвки последовали довольно частые. Но попадалось много мелочи, особенно зубастой. Извлекая крючки из пасти щучьей недоросли (400–700 граммов), я изломал зевник (шарики отвалились), и на двух воблерах тройники стали однокрючковыми. Так крепко цеплялись тройники, что вынуть аккуратно и без проблем для инвентаря получалось далеко не всегда. Всё же две щуки попались, причём достойные – каждая под два килограмма весом. И пару зачётных закилограммовых судачков выловил.

Хорошо клевало на троллинг, но манил всё-таки джиг. Прошлогодние уловы Андрея (товарищ из Гатчины), да и мои тоже, говорили о том, что этим способом можно поймать довольно крупного судака. И около семи часов утра я заякорился на одной из своих точек. И опять клюёт. И опять сход за сходом. И лишь через час я наконец-то поймал первого судака этого сезона на джиг. Крепко клыкастый упирался и при подтаскивании, и при подъёме у лодки. Хорош! Задвушник! А красивый какой: золотистые бока, оливковая спина и грозные спинные плавники, растопыренные как гребешки у дракона.

И на этом всё. Поклёвки стали очень редкими и невнятными. Два часа джигования – пять поклёвок и лишь одна результативная.

В 9:00 завтрак. После приёма пищи наш коллектив разделился – кто отдыхать, кто продолжать рыбачить. Я из вторых. И с 11 часов – новый всплеск клёва. Клевала в основном щука, но много мелочи. Лишь одного зачётного судака я поймал в этот период, а десятка полтора щучек и судачков отпустил. В 10 часов утра в заливе я насчитал 36 лодок с рыболовами. Но это ещё не все, кто рыбачил здесь в этот день. Примерно ещё треть была скрыта от моего взора за островами. И в этот день, думаю, все без исключения оказались с уловом, во всяком случае в нашей компании без рыбы никто не остался.

В «судачьем Эльдорадо»

К концу дня 16 июня пришли известия и из другого псковского «судачьего Эльдорадо» – из Самолвы (рыбацкая деревня на берегу Тёплого озера). Товарищ сообщил, что он отлично порыбачил. Народу тьма – около пятидесяти лодок было на островах. Ловили судака и на ямах, и на плитняке (места с дном из известкового камня). Увидев столпотворение рыболовов, он там тесниться не захотел, уплыл за остров Городец в Желчёвский залив. И… оторвался по судаку. Много мелкого, отпускал, но были и зачётные. А один попался очень крупный – на 4 килограмма 800 граммов. Рыбачил он на троллинг.

***

Через два дня (19-20 июня) мы вновь оказались на рыбалке в Раскопельском заливе. Пожалуй, это была лучшая рыбалка по судаку за все времена: и клевало здорово, и спиннинг гнуло запредельно, и фрикцион катушки трещал без умолку, и рыбина таскала меня вместе с лодкой. И я, и два моих товарища в этот день обновили личные рекорды. Но обо всём этом – в следующем выпуске рыболовной странички.