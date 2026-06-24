Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Здесь рыба есть: судачий сезон начался на Чудском озере

На псковских реках и озёрах с 16 июня разрешили лов судака. Только в двух местах, в Раскопельском заливе Чудского озера и в Тёплом озере, рядом с деревней Самолва, в этот день собралось более ста лодок с рыболовами-любителями. И, пожалуй, без улова не остался никто.

16.06.26. Во второй половине июня на берегу Раскопельского залива Чудского озера автомобилям рыболовов всегда тесно. Фото здесь и далее из архива автора

Неужели дошло?

16.06.26. Раскопельский залив. Чудское озеро. Открытие долгожданного судачьего сезона.

В этом году я мероприятие не организовывал и никого специально не приглашал, но неожиданно вновь собралась большая компания из 12 рыболовов и рыбачек. И поляна наша удивила, такого я даже и не припомню: ни одного «не нашего» рыболова на ней не было – никого, кроме нас. А главное – рыба и зубастая, и клыкастая присутствовала и клевала на ура.

Но что ещё больше порадовало – и в лесу перед поляной, и на самой поляне, я не верил своим глазам, было чисто. Кучи апрельского мусора, оставленные после себя рыболовами 47-го региона (Ленинградская область), исчезли. Неужели мои гнев и просьбы дошли до адресатов? Большое спасибо тем, кто навёл здесь порядок и вернул нашему уголку природную чистоту. Но обо всём по порядку…

Поймать хищника

На берег Раскопельского залива прибыли 15 июня к 15:00, накачали лодки, собрали снасти, установили лагерь и в 17:00, не дотерпев до завершения запрета несколько часов, дружно вышли на воду. Договорились в 19:00 быть на берегу. Не все прибыли вовремя, но зато все вечерней рыбалкой остались довольны – судак клюёт и ловится, как и щука, как и окунь. Не каждый раз такое бывает. Не раз получалось так, что в день открытия сезона даже такой компанией, умелой и многочисленной, не удавалось и на уху наловить. Однако это не про сегодняшний день.

Марьян и его почти четырёхкилограммовая (3800 г) зубастая радость

Отличился Марьян. В его улове оказалась щука весом 3 килограмма 800 граммов. Это личный рекорд товарища. Сказать, что он доволен результатом, – ничего не сказать. Во время контрольного взвешивания и фотосессии радость и положительные эмоции его переполняли. И не только щука оказалась у него в контейнере, но также окунь весом 450 граммов, пара закилушных судаков.

15.06.26. С вечерней рыбалки все вернулись с уловом

Стас с двумя судаками причалил, Дмитрий – с тремя, Владимир Михалыч прибыл со щучкой и судачком, печеряне Леонид и Максим тоже не без рыбы. Все они дорожили в разных уголках залива, предпочитая самые глубокие его места. И лишь только я на вечерней рыбалке ничего не словил, упираясь в новый для себя вид ловли – в джиг. А ведь у меня и клевало хорошо, и крупных судаков подтаскивал к лодке, но вот незадача – как только начинал рыбину поднимать, следовал сход за сходом. В чём дело? Три судака сошли у самого борта, один ну о-очень хорошего размера, я даже подсачек уже приготовил, но… И ещё три или четыре клыкастых отвалились почти сразу после поклёвки. То ли хищники плохо рты открывали, то ли крючок на джиг-головке затупился, то ли я подсекал слабо или не вовремя. Так без единой рыбки и прибыл к условленному часу на берег.

Интересное кино

В лагере закипела работа по приготовлению праздничного ужина: Станислав колдовал над шулюмом (восточная похлёбка из трёх разных видов мяса), Максим готовил уху, я и Леонид – шашлыки (каждый по своему рецепту), Лена – бутерброды и салаты. Приплывали к нам в гости из «Тридевятого царства», Мурат с Еленой, угостили своим фирменным напитком. Вкусно! Да и все блюда удались на славу – и уха, и шулюм, и шашлык.

Летний кинотеатр на берегу Раскопельского залива

Традиционная гармонь была с нами, но на этот раз ей предпочли просмотр видеороликов и короткометражных фильмов, авторами которых были наши друзья-товарищи. И засиделись мы в летнем кинотеатре далеко за полночь, благо комаров, на удивление, было немного и они почти не мешали.

Суточная норма за час!

Подъём наметили на 4:00. И… прогадали. Владимир Михалыч не поленился, встал раньше других и попал на великолепный клёв с 3:00 до 4:00. Мы только выходили из канала в залив, а он уже возвращался на берег. «Что-то случилось?» – каждый из нас удивлялся столь раннему возвращению. «Случилось, – прятал улыбку в белой бороде и усах Михалыч. – Норму вылова выполнил, пора и на берег». Мы сначала думали, что он шутит, но, как потом оказалось, нет.

И по судакам норма была выполнена, а по щукам даже перевыполнена. Такое бывает, если последней пойманной рыбой оказывается зубастая большого размера. В случае с Михалычем так и произошло – в его улове уже было четыре щуки примерно полуторакилограммового размера, а клюнула ещё одна – четырёхкилограммовая. Отличный улов у опытного рыболова!

Троллинг или джиг?

На джиг судаки ловятся всё же покрупнее…

Раз такое дело, то джиг подождёт. Приступил и я к троллингу, и поклёвки последовали довольно частые. Но попадалось много мелочи, особенно зубастой. Извлекая крючки из пасти щучьей недоросли (400–700 граммов), я изломал зевник (шарики отвалились), и на двух воблерах тройники стали однокрючковыми. Так крепко цеплялись тройники, что вынуть аккуратно и без проблем для инвентаря получалось далеко не всегда. Всё же две щуки попались, причём достойные – каждая под два килограмма весом. И пару зачётных закилограммовых судачков выловил.

Хорошо клевало на троллинг, но манил всё-таки джиг. Прошлогодние уловы Андрея (товарищ из Гатчины), да и мои тоже, говорили о том, что этим способом можно поймать довольно крупного судака. И около семи часов утра я заякорился на одной из своих точек. И опять клюёт. И опять сход за сходом. И лишь через час я наконец-то поймал первого судака этого сезона на джиг. Крепко клыкастый упирался и при подтаскивании, и при подъёме у лодки. Хорош! Задвушник! А красивый какой: золотистые бока, оливковая спина и грозные спинные плавники, растопыренные как гребешки у дракона.

И на этом всё. Поклёвки стали очень редкими и невнятными. Два часа джигования – пять поклёвок и лишь одна результативная.

В 9:00 завтрак. После приёма пищи наш коллектив разделился – кто отдыхать, кто продолжать рыбачить. Я из вторых. И с 11 часов – новый всплеск клёва. Клевала в основном щука, но много мелочи. Лишь одного зачётного судака я поймал в этот период, а десятка полтора щучек и судачков отпустил. В 10 часов утра в заливе я насчитал 36 лодок с рыболовами. Но это ещё не все, кто рыбачил здесь в этот день. Примерно ещё треть была скрыта от моего взора за островами. И в этот день, думаю, все без исключения оказались с уловом, во всяком случае в нашей компании без рыбы никто не остался.

В «судачьем Эльдорадо»

К концу дня 16 июня пришли известия и из другого псковского «судачьего Эльдорадо» – из Самолвы (рыбацкая деревня на берегу Тёплого озера). Товарищ сообщил, что он отлично порыбачил. Народу тьма – около пятидесяти лодок было на островах. Ловили судака и на ямах, и на плитняке (места с дном из известкового камня). Увидев столпотворение рыболовов, он там тесниться не захотел, уплыл за остров Городец в Желчёвский залив. И… оторвался по судаку. Много мелкого, отпускал, но были и зачётные. А один попался очень крупный – на 4 килограмма 800 граммов. Рыбачил он на троллинг.

***

Через два дня (19-20 июня) мы вновь оказались на рыбалке в Раскопельском заливе. Пожалуй, это была лучшая рыбалка по судаку за все времена: и клевало здорово, и спиннинг гнуло запредельно, и фрикцион катушки трещал без умолку, и рыбина таскала меня вместе с лодкой. И я, и два моих товарища в этот день обновили личные рекорды. Но обо всём этом – в следующем выпуске рыболовной странички.

Николай Бесклёвный
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






24 июня 2026

Фестиваль «Ромашковое поле» пройдёт 5 июля
24 июня 2026

Капремонт фасада школы № 2 завершился в Пскове
24 июня 2026

От ткацкого мастерства до ювелирного дела: какие мастер-классы пройдут на фестивале «Довмонт Псковский»
24 июня 2026

Почти две тысячи псковичей должны проверить газовые счётчики до конца сентября
24 июня 2026

Псковские педагоги провели выездную смену для учащихся Кикоинских классов в Полоцке
24 июня 2026

T2 перезапустил программу лояльности «Больше»: теперь выгода доступна абонентам всех операторов
24 июня 2026

Госдума приняла закон о стабилизации рынка топлива в России
24 июня 2026

Алексей Севастьянов: В Пскове выстроена системная работа по обновлению школ

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...