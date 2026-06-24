ЦИК готовится к выборам: бумажные бюллетени останутся обязательными

12:38, 24 июня 2026, ПАИ

Средства традиционного голосования на сентябрьских выборах сохранятся, а все избирательные участки будут обеспечены бумажными бюллетенями. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, пишет РИА Новости.

По её словам, отказа от привычного формата голосования не планируется. Она подчеркнула, что на всех участках будет достаточное количество бумажных бюллетеней.

Глава Центризбиркома также отметила, что во время избирательной кампании возможны перебои со связью, однако это не должно помешать проведению как традиционного, так и дистанционного электронного голосования.

Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование планируется провести не более чем в 33 регионах страны. ДЭГ пройдёт с 18 по 20 сентября. В настоящее время ЦИК работает над включением необходимых ресурсов в специальные «белые списки» для обеспечения стабильной работы системы.

Выборы депутатов Государственной Думы состоятся с 18 по 20 сентября. Одновременно в России пройдёт более 2,2 тысячи избирательных кампаний различного уровня, в ходе которых предстоит заместить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.