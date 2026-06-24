Программа марафона «Земля спорта» в Пскове: что ждёт участников
Стала известна программа регионального этапа всероссийского марафона «Земля спорта», который состоится 27 июня на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Она опубликована в группе министерства спорта Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
11:00 – 12:30 – работа комиссии по допуску участников;
13:00 – торжественное открытие марафона;
13:30 – флешмоб «Разминка»;
14:00 – 14:50 – выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО;
15:00 – музыкальная пауза: выступление творческих коллективов, показательные выступления спортивных коллективов;
15:15 – 16:00 – соревнования по силовому экстриму, семейная эстафета;
16:00 – музыкальная пауза: выступление творческих коллективов, показательные выступления спортивных коллективов;
16:30 – торжественное закрытие марафона, награждение победителей и призёров.
На протяжении всего спортивного марафона будет работать фотозона, организуют активности для зрителей, а также будет проходить фото- и видеосъёмка.
Мероприятие организовало Министерство сельского хозяйства РФ в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» совместно с Минспортом России.