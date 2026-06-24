Отдавать предпочтение местным фруктам и овощам рекомендовали псковичам в Роспотребнадзоре

14:47, 24 июня 2026, ПАИ

Отдавать предпочтение местным сезонным фруктам, овощам и зелени рекомендовала псковичам руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Это полезно для организма и точно не нанесёт вреда. Если покупаете какую-то неместную экзотику или даже местные ягоды, всегда обращайте внимание, кто и в каких условиях ею торгует. Всё это достаточно скоропортящиеся продукты, поэтому лучше брать свежую на вид ягоду. Если сомневаетесь, попросите товаросопроводительные документы, чтобы понять, где всё это выращено», – посоветовала Елена Припутенко.

Перед тем как положить ягоды в холодильник, мыть их не надо, так как так они испортятся быстрее. «И зелень, и ягоды, и овощи с фруктами надо мыть в проточной воде, замачивать ни в чем не надо, в том числе и в «безопасной химии», иначе она останется на ягодах и попадёт в организм», – отметила специалист.