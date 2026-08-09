Городские власти поблагодарили строителей за преображение Пскова

13:38, 09 августа 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин от имени городской администрации поздравил работников строительной отрасли с Днём строителя, который отмечается во второе воскресенье августа. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

«Благодаря вам в Пскове появляются новые школы, детские сады, больницы, спортивные, торговые и оздоровительные комплексы, комфортные дома. Вы преображаете облик нашего города, создаёте пространство для жизни, работы и отдыха, закладываете основу для будущего развития Пскова», – говорится в поздравлении.

В публикации главы города также отмечено, что труд строителей – нелёгкий и крайне важный для Пскова. Городские власти поблагодарили специалистов отрасли за ответственность, мастерство и преданность делу.

«Пусть все ваши проекты воплощаются в жизнь, а результаты работы долгие годы служат людям. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений», – написал Борис Елкин.