Игорь Руденя поздравил строителей Северо-Запада с профессиональным праздником

11:20, 09 августа 2026, ПАИ

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил работников строительной отрасли регионов СЗФО с Днём строителя, который отмечается сегодня, 8 августа. Об этом ПАИ сообщили в аппарате полпреда.

В поздравлении полпреда отмечается, что строители посвятили свою профессиональную жизнь важному созидательному делу. Благодаря их труду меняется облик городов и посёлков, создаются пространства для жизни, работы и отдыха.

Игорь Руденя подчеркнул, что работа строителей является одной из главных в реализации национальных проектов и стратегических инициатив президента России Владимира Путина. Их усилиями возводятся жилые комплексы, спортивные и социальные объекты, медицинские учреждения.

Полномочный представитель пожелал строителям крепкого здоровья, новых масштабных проектов и успехов в труде на благо страны.